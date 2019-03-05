الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسنظم مجلس الطلاب الطبي لجامعة الفيصل اليوم ملتقى (سفراء حياة) الأول، للتوعية بنمط الحياة الصحي تحت شعار (لأن الصحة نمط حياة) وذلك في مقر الجامعة بالرياض.وأوضح مؤسس الملتقى طالب الطب عبد الله الخاني أن من أهداف الملتقى هو أن يكون منصة لتوعية وتدريب المجتمع وخاصة فئة الشباب العمرية بأهمية نمط الحياة الصحي على أسس علمية من خلال فريق متعدد التخصصات، و المساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وامتدادًا لرسالتها في رفع مستوى الوعي الصحي بالمجتمع.وذكر أن الملتقى موجه لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية لترسيخ ثقافة النمط الصحيح للحياة الصحية، مشيرا إلى وجود ندوات علمية، وورش عمل، إضافة إلى الدورات التدريبية .وقدم أستاذ طب الأسرة والمجتمع الدكتور زهير السباعي محاضرة بعنوان ( فلسفة الحياة عند العقاد) ، بعدها قدم استشاري طب الأسرة الدكتور محمد أمين السويس محاضرة بعنوان ( أسلوب حياة صحي ) ، كما أقيمت تسع ورش عمل تناولت أربعة مواضيع ( التغذية الصحية، الدافع المعنوي التحفيزي، الرياضة الصحية، الصحة النفسية).//انتهى//16:16ت م0197