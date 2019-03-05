الأحساء 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية مساء غدٍ, حفل اختيار الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019 ، الذي تنظمه المنظمة العربية للسياحة, بحضور عدد من معالي وزراء السياحة والسفراء والقناصل بالدول العربية ، وبشراكة مع جامعة الدول العربية، والجهات الحكومية والقطاع الخاص, وذلك بقصر المؤتمرات بفندق الانتركونتننتال الاحساء.وأوضح معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد, أن رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة تمثل نجاحاً للحفل وأن اختيار الأحساء عاصة للسياحة العربية لعام 2019 سيعزز زيادة وتنمية العوائد السياحية لمحافظة الأحساء خاصة وللمنطقة الشرقية في السعودية عامة.وأضاف أن هذا الاختيار تزامن مع ما تشهده الأحساء من فرصة تاريخية فريدة تحدث لأول مرة في تاريخ المنطقة بفضل تسجيلها كموقع تراث عالمي بمنظمة "اليونسكو"، داعيًا أهل الأحساء كافة للاستفادة من هذه الفرصة من خلال إبراز مقوماتها وقيمتها السياحية والتراثية بما يعزِّز العوائد السياحية ويسهم في تحريك وتنمية الاقتصاد المحلي.// انتهى //16:17ت م0198