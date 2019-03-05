بغداد 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واساستقبل الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد اليوم مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار" دينيس ناتالي" والوفد المرافق لها.وبحث الجانبان بحسب بيان صحفي رئاسي عراقي العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة, وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، فضلًا عن بحث الحرب على الإرهاب ومساعدة النازحين والمهجرين ودعمهم وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم وإعمار ما تضرر من مدنهم.// انتهى //16:24ت م0200