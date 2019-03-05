القاهرة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 7ر1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4ر820 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 03ر1 مليار جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 59ر0 % مسجلًا 38ر14728 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نسبته 07ر0 % ليبلغ مستوى 16ر708 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 12ر0 % من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 31ر1785 نقطة.// انتهى //16:32ت م0202