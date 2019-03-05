ينبع 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسسجل مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر بينبع الصناعية رقم قياسي على مستوى المهرجانات الشتوية في المملكة، بتجاوزه لحاجز الـ 200 ألف زائر خلال الـ 5 أيام الأولى من انطلاقته، عاكساً حجم التطوير والتجديد الذي يتصف به المهرجان كل عام,وأوضحت اللجنة المنظمة أن المهرجان يشهد إقبالاً كبيراً من أهالي وزوار مدينة ينبع الصناعية منذ انطلاقته، مستمتعين خلاله بالفعاليات والبرامج والأنشطة التي تحقق رغبات وتطلعات زوار المهرجان لتتناسب مع جميع شرائح المجتمع، وأسهم تميز البرامج والفعاليات والأجنحة المشاركة كل عام بشكل مباشر في تربع المهرجان على قمة التوهج والتميز بين نظرائه على مستوى المحلي والإقليمي والدولي.وشهدت الأقسام الجديدة لهذا العام كحديقة الفراولة والحدائق العالمية وحديقة الفراشات والطيور النادرة تفاعلاً كبيراً من زوار المهرجان، فيما لفت ركن بستنه أنظار المهتمين لتعميق معاني ومصطلحات الأفكار التعليمية الإبداعية وربط العناية بالنباتات في نفوس الأطفال، في حين شهدت المواقع الأخرى لفعاليات المهرجان إقبالاً كبيراً من الزوار.وحرصت اللجنة المنظمة على تقديم العديد من البرامج والمسابقات على مسرح الطفل والأسرة بشكل يومي بهدف ترفيه الأسرة والطفل ومواءمتها للفئات العمرية المختلفة، كما يلفت أنظار الزائر للمهرجان متطوعون من شرائح سكان مدينة ينبع الصناعية من الجنسين بتواجدهم الراقي بجميع مرافق المهرجان ليتنافسوا بتقديم جميع الخدمات والمساندة والتوجيه والإرشاد لزوار المهرجان وتقديم مختلف الخدمات.وخصصت إدارة المهرجان مركبات وباصات كهربائية راقية لخدمة الزوار تمكنهم من التنقل بين جنبات المهرجان بكل أريحية وانسيابية مميزة، كما تميز المهرجان هذا العام بتغطية إعلامية واسعة من القنوات التلفزيونية والصحافة الرسمية والإلكترونية ومركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الاعلام التي أسهمت في انتشار أصداء المهرجان في عموم مناطق المملكة وخارجها مما كان له الأثر في ازدياد عدد الزوار وتصاعد الحركة الاقتصادية في مجال خدمات الفنادق والنقل والضيافة في عموم محافظة ينبع.// انتهى //16:33ت م0204