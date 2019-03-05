سكاكا 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الموهوبين "بنين" ضمن فعاليات أسبوع الموهبة, محاضرة بعنوان "الموهوب ودوره في رؤية 2030" لوكيل جامعة الجوف للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور نجم بن مسفر الحصيني استهدفت منسقي ومعلمي الموهوبين بالمدارس والطلاب الموهوبين في المدارس الثانوية.وتناول الحصيني في المحاضرة تعريف الموهوب والمبدع والمتفوق، مؤكداً دور الموهوبين في المجتمع ومؤشرات الموهبة وهي التعلم والعمل والقيادة والإبداع، ومحاور رؤية الوطن 2030 ودور الطالب في محاور الروية مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.وبين أن الموهوبين هم من يصنعون المستقبل، مشيراً إلى أهمية البدء في تحديد المسار مبكراً، لاسيما وأن الوطن مليء بالفرص والإمكانيات والتحديات.// انتهى //16:33ت م0205