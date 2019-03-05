القاهرة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واستعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعًا لها غدًا بالجامعة العربية برئاسة الإمارات، وعضوية كل من المملكة العربية السعودية ومصر ومملكة البحرين.وتناقش اللجنة على هامش أعمال الدورة العادية "151" لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المقرر غدًا برئاسة الصومال، التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدي لها.// انتهى //17:27ت م0230