القاهرة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسيعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماع دورته العادية 151 غدًا برئاسة الصومال خلفًا للسودان بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.ويناقش المجلس في يوم واحد مشروع جدول الأعمال الذي رفعه المندوبون الدائمون في ختام اجتماعهم أمس والذي نوقش خلاله غالبية البنود المطروحة على المجلس ورفع عدد قليل من تلك الموضوعات إلى وزراء الخارجية العرب لمناقشتها خاصة ما يتعلق بمشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الجاري.وأعد المندوبون الدائمون مشروع جدول أعمال الاجتماع الوزاري ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود والتي تتضمن عددًا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وفي مقدمتها تقرير عن نشاط الأمانة العامة للجامعة العربية، وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد" 150-151".ويستعرض وزراء الخارجية العرب عددًا من الموضوعات حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم الصومال ودعم القمر المتحدة والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي -الأريتري.كما ينظر وزراء الخارجية العرب في عدد آخر من البنود منها "مقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمتين العربية والعربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في قمة واحدة، وتعيين مرشح العراق السفير قيس العزاوي لشغل درجة الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وبندًا حول وضع لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق".// انتهى //17:28ت م0231