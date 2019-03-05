مكة المكرمة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسفعلت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة الهيئة بالمسجد الحرام ضمن حملة " خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا " برنامجاً بعنوان " أهلاً بالمسلم الجديد " الذي يقدم من خلاله التوعية المناسبة لحديثي الإسلام عبر مراكز التوعية, والإرشاد والتوجيه من خلال العروض المرئية التي تعرض صفة العمرة, وصفة الصلاة, وبعض المسائل التي تخص العقيدة الصحيحة.وأوضح رئيس هيئة المسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي أن الهيئة تقدم بتوجيهات دائمة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس من خلال البرنامج كتيبات لحديثي الإسلام بلغاتهم, وتوفير كامل العناية لرواد بيت الله الحرام وإعانتهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //17:29ت م0233