الرياض 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 5 مارس 2019م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.وأعرب معاليه عن تقديره للجهود التي بذلها سفير الصين في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي.// انتهى //17:37ت م0234