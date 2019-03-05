بريدة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسكرمت وزارة الداخلية في "ملتقى أبشر الخامس" المقام مؤخراً بمدينة الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية , إمارة منطقة القصيم نظير تميزها في مجال التحول الرقمي وتبني التقنية في أعمالها عبر نظام "صوت المواطن".حيث سلم صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية , جائزة خدمة التواصل مع العملاء لمدير إدارة التقنية بإمارة منطقة القصيم المهندس يوسف الحربي نظير إطلاقها نظام "صوت المواطن" ، الذي يعنى بتقديم خدمات متنوعة للعملاء عبر منصة إلكترونية تتيح لهم إرسال ومتابعة البلاغات والمقترحات عن الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة.ومن جانب آخر ، قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية , ولصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية , على تشجيعهما الدائم على تطوير الخدمات التقنية لخدمة كافة المستفيدين في المملكة بكل يسر وسهوله , مباركاً سموه هذا الإنجاز الذي تحقق لأمارة المنطقة , مشيراً إلى أن "صوت المواطن" هو برنامج أوجد لخدمة كافة المستفيدين من المواطنين والمواطنات والمقيمين في المنطقة عبر تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على الخدمات المقدمة لهم إلكترونياً من قبل الجهات الحكومية وبإشراف مباشر من قبل إمارة المنطقة , مؤكداً على أن العمل قائم على قدم وساق لمواصلة كل إنجاز خادم ينعكس من خلاله تقديم خدمات أسرع وأسهل لمواطني ومواطنات منطقة القصيم , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.وأكد مدير عام تقنية المعلومات في إمارة منطقة القصيم المهندس يوسف الحربي على أن نيل إمارة المنطقة لـ "جائزة خدمة التواصل مع العملاء" في ملتقى أبشر الخامس هي حصاد لما تتلقاه إدارة تقنية المعلومات بإمارة المنطقة من دعم وتوجيهات مقدمة من قبل صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ـ حفظهما الله ـ لخدمة المنطقة وأهلها وعبر كافة قطاعاتها , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.// انتهى //17:48ت م0235