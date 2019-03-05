الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسنفذت دار الضيافة الاجتماعية للفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الفترة الماضية، 6 برامج متنوعة لـ 162 مستفيدة من فتياتها المشمولات بالرعاية والكادر الوظيفي العامل معهن، بالتعاون مع مجموعة من الفرق التطوعية والجهات التعليمية الأخرى.وتعرفت المستفيدات في البرنامج الأول "أساسيات الحاسب الآلي "، الذي استمر شهراً كاملاً، على أهم البرامج والأنظمة الحاسوبية وطرق استخدامها والتعامل معها، كما تدربت الفتيات في البرنامج الثاني " اطارات الخياطة " على أبرز الطرق والفنون لعمل إطارات الخياطة بأشكال متنوعة وأهم المواد والأدوات المستخدمة، فيما اشتمل البرنامج الثالث " فنون المكياج " على عرض لأهم المستجدات في مجال التزيين النسائي وتسريحات الشعر مع التطبيق العملي لجميع الطرق مع المتدربات.من جهة أخرى نفذت الدار العديد من البرامج المتزامنة مع الفعاليات العالمية مثل "اليوم العالمي للسرطان " وبعض البرامج الترفيهية الأخرى، مثل جلسات السمر والشواء الداخلية إلى جانب إقامة حفل الزواج لإحدى الفتيات بعد تجهيزها وإعداد كلما يخص تلك المناسبة بشكل جيد .وأوضحت مديرة دار الضيافة الاجتماعية للفتيات بالرياض ابتهاج المرشد، أن جميع هذه البرامج والدورات تُنفذ طوال العام ضمن خطة سنوية معدة مسبقاً يراعى فيها الإحتياجات النفسية والاجتماعية للفتيات والمراحل العمرية، إضافةً إلى بعض البرامج الموجهة لتعديل بعض السلوكيات أو تنمية مهاراتهن وقدراتهن الفردية لديهن .// انتهى //17:49ت م0237