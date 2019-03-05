الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسأعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تمديد طلب مرئيات العموم حول مسودة "الإطار التنظيمي لإنترنت الاشياء"، ومسودة "الشروط الخاصة للتراخيص الفئوية نوع (ب) لتقديم خدمات إنترنتالأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص".ودعت الهيئة جميع المختصين والمهتمين إلى الاطلاع على طلب المرئيات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني(www.citc.gov.sa)، حاثة الجهات ذات العلاقة والعموم على ضرورة تقديم جميع الملحوظات والمرئيات بالتفصيل، مدعومة بالمبررات إن وجدت، وذلك عبر البريد الإلكتروني (IMT2020-IoT@citc.gov.sa)، علماً أن الموعد الجديد لاستلام المرئيات هو يوم الخميس بتاريخ 14 / 7 / 1440 هـ الموافق 21 / 3 / 2019 م.// انتهى //17:49ت م0238