شانجوون 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسفاز فريق كاشيما انتليرز الياباني حامل اللقب على ضيفه جوهور دار التعظيم الماليزي بهدفين مقابل هدف على استاد كاشيما في ايباراكي اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل فريق جيونجنام الكوري الجنوبي مع ضيفه شاندونج لونينج الصيني بهدفين لكل منهما .وتصدر كاشيما ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط مقابل نقطة لكل من شاندونج لونينج وجيونجنام وظل جوهور بلا رصيد من النقاط.// انتهى //17:49ت م0239