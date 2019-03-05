مكة المكرمة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسأطلقت جامعة أم القرى ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالتعاون مع مركز الممارس المحترف، برنامج "الممارس المحترف", للإسهام في تنمية وتطوير مهارات 100 من منسوبي الجامعة.وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور فريد الغامدي أن البرنامج يأتي ضمن اهتمام معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، بتأهيل وتدريب منسوبي ومنسوبات الجامعة وتطوير مهاراتهم العملية، وتنمية المعارف لديهم, لافتاً الانتباه إلى أن البرنامج سيستمر على مدى 8 أشهر ويشتمل على أربعة محاور سيتعرف خلالها المشاركون على تطوير أدائهم في إدارة الذات، وبناء القدرة الذاتية للتعامل مع معطيات العمل، وتطوير المستوى المعرفي ويستهدف المحور تطوير مهارة التأقلم مع بيئة العمل، واكتساب مهارة التخطيط والتنظيم والتعلم المستمر.ويحتوى المحور الثاني للبرنامج عن الأداء المتميز، لتطوير مهارات القدرة على تقديم إنجازات ومخرجات متميزة في العمل، واكتساب مهارات التكامل مع الوظيفة، وبلورة النتائج والتطوير المستمر، وإنجاز الأعمال بكفاءة، كما سيتعرف المشاركون في المحور الثالث التفكير المتطور الذي يهدف إلى اكتساب القدرة على التفكير المتطور فيما يجب تنفيذه من أعمال، ويستهدف مهارة التفكير المنهجي، ومهارات حل المشكلات وصناعة القرار والإبداع والابتكار.ويشتمل المحور الرابع على إكساب المتدربين مهارة التعاون الفعال، ويهدف إلى تفعيل القدرة على التواصل الفعال مع الأطراف المحيطة، للتعامل مع إنجازات ومخرجات العمل، بروح الفريق الواحد، وتعلم مهارة الاتصال وخدمة المستفيدين وتحفيز الآخرين.// انتهى //17:56ت م0240