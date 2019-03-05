القطيف 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسنظّمت الخدمات المساندة لذوي الإعاقة من الإناث بالقطيف اليوم، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني، ورشة عمل بعنوان السلامة العامة في بيئة العمل، قدّمها مدير إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني بالقطيف الرائد ممدوح العنزي.ويأتي تنفيذ هذه الورشة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2019م، والذي يصادف الأول من مارس تحت شعار سلامة الأطفال غايتنا، حيث يتم في كل عام التذكير بالدور الجوهري الذي تقوم به أجهزة وإدارات الحماية المدنية, الدفاع المدني في كل أنحاء العالم وتسخير هذه المناسبة لتكثيف مفهوم التوعية لدى الجمهور والالتزام بمتطلبات السلامة والوقاية من الأخطار، بمشاركة 85 من منسوبي وحدة الخدمات المساندة بالقطيف، وعدد من مدراء ومنسوبي فروع الوزارة بالمنطقة الشرقية، وعدد من ممثلي الجمعيات ولجان التنمية الأهلية.عقب ذلك استعرض الرائد العنزي, أعمال الدفاع المدني بالمملكة متطرقًا إلى أهمية التدابير الوقائية للمنشآت العامة، مختتماً بعرض أبرز الإجراءات الوقائية الواجب اتّباعها في حال نشوب الحريق لا قدر الله، ثم تناول الرقيب علي جمعان, الحديث عن الحرائق وأنواعها وطرق مكافحتها وأنواع طفايات الحرائق وأجهزة الإنذار وكواشف الدخان.من جهتها أكدت مديرة الوحدة تهاني آل مشيرب, أن تفعيل هذه المناسبة يأتي للتأكيد على أهمية الشراكة والترابط بين الجهات الحكومية في أدائها لرسالتها، ولنشر ثقافة الوقاية من المخاطر في بيئة العمل وتعزيز الوعي لدى الموظفين لاتباع أفضل الممارسات في مجال السلامة المهنية.وفي ختام الورشة، أجاب الوكيل رقيب موسى الناصر, عن استفسارات الحضور الذين أكدوا على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات وورش العمل التي تدور حول السلامة والصحة المهنية لضمان تطبيق أفضل معايير السلامة في مواقع العمل، ثم قامت مديرة الوحدة بتكريم إدارة الدفاع المدني بالقطيف والمشاركين.// انتهى //17:59ت م0242