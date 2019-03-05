الصياهد 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسأنشأت اللجنة المشرفة على أعمال فرق الصحة العامة المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مركز الاتصال المشترك 1440 بالمهرجان؛ وذلك لرفع مستوى التنسيق وسرعة الاستجابة لضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.ويضم مركز الاتصال المشترك عضوية كل من نادي الإبل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وعضوية هيئة الهلال الأحمر السعودي، والأمن العام والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى وزارة الصحة.مما يذكر أن لجنة الاتصال المشترك عقدت اجتماعها الأول لاستعراض أوجه التعاون المشترك بين القطاعات، لتحقيق مستهدفات الصحة العامة وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030, وحرصًا على ظهور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصورة اللائقة وفقًا للتطلعات.// انتهى //18:01ت م0243