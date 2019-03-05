الصياهد 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسيستعرض متحف "العقيلات" بالقرية السعودية للإبل، المشارك ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، تاريخ "العقيلات" الذي يعود لأكثر من 100 عام، مسلطًا الضوء على تنقلاتهم الاقتصادية والتجارية من منطقة القصيم عبر البلدان العربية.ويضم المتحف خريطة لطريق "للعقيلات" ورحلاتهم التجارية إلى عدة دول عربية، مثل مصر والأردن، والمدن السعودية .. الرياض والدمام، إضافة إلى أكثر من 100 لوحة وأداة تاريخية أثرية.ويشتمل المتحف على مخطوطات ومراسلات تاريخية بين مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - والعقيلات أثناء توحيد المملكة، كما أسهم العقيلات خلال رحلاتهم وتنقلاتهم في الحقب التاريخية الماضية في نقل الثقافة السعودية مع تجارتهم إلى البلدان العربية والعالمية، كما تميزوا عن أهالي نجد بلبسهم العقال الأسود، حيث كان أهالي نجد في تلك الفترة يلبسون العمائم فوق رؤوسهم، ولذلك سموا بهذا الاسم.ويحظى متحف "العقيلات" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بإعجاب الزوار واستحسانهم، الذين يحرصون على قراءة المعلومات التاريخية والمخطوطات والتقاط الصور التذكارية، حيث خصص ركن خاص للضيافة وتناول القهوة العربية لضيوف المتحف.// انتهى //18:04ت م0244