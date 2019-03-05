سياسي / السلطات اللبنانية توقف ثلاثة أشخاص سوريين لانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي
الثلاثاء 1440/6/28 هـ الموافق 2019/03/05 م واس
بيروت 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس
أوقفت المديرية العامة لجهاز أمن الدولة اللبناني اليوم في محلتي سوق الأحد وبسوس في جبل لبنان، كلا من السوريين (م.م)، (م.أ) و (ج.ك)، بجرم الانتماء الى تنظيم "داعش" الإرهابي.
وبنتيجة التحقيق معهم اعترف الموقوفون بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والقتال إلى جانبه سابقًا في سوريا.
وسُلم الموقوفون إلى الجهات القضائية المختصة للتوسع بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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18:55ت م
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