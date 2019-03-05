بيروت 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسأوقفت المديرية العامة لجهاز أمن الدولة اللبناني اليوم في محلتي سوق الأحد وبسوس في جبل لبنان، كلا من السوريين (م.م)، (م.أ) و (ج.ك)، بجرم الانتماء الى تنظيم "داعش" الإرهابي.وبنتيجة التحقيق معهم اعترف الموقوفون بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والقتال إلى جانبه سابقًا في سوريا.وسُلم الموقوفون إلى الجهات القضائية المختصة للتوسع بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.// انتهى //18:55ت م0267