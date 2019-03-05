عرعر 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واستستضيف جامعة الحدود الشمالية صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، تحـت رعـاية صاحـب السمـو الملكـي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية ــ حفظه الله ــ، وتـدشن عـدداً من البـرامج والفعـاليـات التي تنظمها قـافلـة المـرأة تحـت شعـار ( توعية. تمكين. تنمية. توطين)، وذلك في الفترة من 4-6 رجب للعام الحالي والتي ستعقد في قاعات التدريب، والقاعات البحثية، ومسارح كليات الجامعة بشطر الطالبات بعرعر.وأوضحت الجامعة كونها شريك للنجاح لـ" قافلة المرأة " قامت في توفير مرافقها لتقديم عدد من المحاضرات وورش العمل التدريبية التي تشرف عليها قافلة المرأة وتقدمها نخبة من المدربات المتخصصات علمياً ومهنياً في شؤون المرأة والتدريب والإدارة، وتهدف القافلة إلى نشر التوعية والتثقيف بين النساء في مجال تطوير وتقدير الذات، والاستفادة من الفرص، والتعامل مع الضغوطات، وبناء الشخصية المؤثرة، ومهارات التسويق الذاتي، وريادة الأعمال، والاستثمار الأفضل، والاستعداد لما بعد الجامعة، بالإضافة لمحاضرات توعوية عن التشخيص المبكر لسرطان الثدي، وتحسين جودة الحياة.وبينت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة منى بنت رمضان الشاذلي بأن الجامعة وبالتنسيق مع قافلة المرأة تسعى إلى نشر التوعية والتثقيف بين نساء المجتمع المحلي، وتمكينهن من تنمية مهاراتهن، وصقل خبراتهن، بما يمكنهن من استثمار الفرص المتاحة بأفضل الطرق، والتي تعزز رؤية القيادة الرشيدة في توطين الكفاءات النسائية المؤهلة في مختلف القطاعات، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:55ت م0268