جدة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسواصلت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية خزام الفرعية ضمن قطاع بلديات الجنوب ، جهودها الميدانية في نطاقها شملت أعمال رقابة الأسواق والأغذية وأعمال النظافة والتي أسفرت عن إغلاق 49 محلاً تجارياً وإزالة بسطات عشوائية مخالفة.وأفاد رئيس بلدية خزام، المهندس أحمد بن سراج الشافعي، أن الجولات الميدانية شملت تنفيذ حملة على مجمع لبيع الإطارات بطريق مكة القديم وأغلقت البلدية خلالها 12 محلا مخالفاً، إضافة لإغلاق 37 موقعاً تجارياً في حيي الوزيرية وبترومين تنوعت ما بين مطاعم ومقاهي بجانب أنشطة أخرى، وكذا إزالة البلدية لـ 28 بسطة مخالفة أسفل كوبري الميناء بحي الوزيرية، مؤكداً أن جهود البلدية في أعمال النظافة شملت تنظيف قصر خزام والمناطق المحيطة بالقصر من شوارع وأرصفة وميادين.// انتهى //19:03ت م0271