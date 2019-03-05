جيزان 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق05 مارس 2019 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع ، اليوم نتائج الفائزين بالجائزة في دورتها الـ ١٣ للعام الحالي.وهنأ الأمير محمد بن ناصر الفائزين بالجائزة ، مؤكداً سموه أن فوزهم يعد تتويجاً ما تزخر به منطقة جازان وكافة مناطق المملكة من قدرات وطاقات ونخب متميزة في شتى المجالات العلمية والإدارية ، تستحق الإشادة والاحتفاء والتكريم من خلال جائزة جازان للتفوق والإبداع وغيرها من جوائز ومنصات التكريم على اتساع الوطن والعالم ، متمنيا لمن لم يحالفه الحظ الفوز في الدورات القادمة.من جانبه نوّه أمين عام الجائزة الدكتور ابراهيم بن محمد ابو هادي النعمي بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، المتواصل واهتمامهما الدائم بتكريم المبدعين والمتميزين من أبناء المملكة ، مبينا أن الجائزة تكرم في عامها الحالي من خلال الحفل السنوي بالجائزة الذي سيقام مساء الثلاثاء المقبل بفندق راديسون بلو بـ "١٨ " فائزا وفائزة في فروعها البالغة 14 فرعاً.وأفاد أن الجائزة تحولت من جائزة محلية لتؤدي دوراً إقليمياً ودولياً بما يعكس دور الوطن الضخم والهائل في إيجاد جيل قادر على الإبداع والابتكار, حيث اعتمد سمو رئيس مجلس أمنائها توسع فرعي مجال الإبداع الأدبي والفني ومجال حماية البيئة دولياً ، مما يتيح ‏التقديم لجميع دول مجلس التعاون.وأشاد الدكتور النعمي بالنتائج التي حققتها الجائزة خلال السنوات الماضية والإسهامات التي تقدمها في تطوير وتحديث معايير الجائزة في مختلف فروعها ومجالاتها , مثمناً جهود رجال الأعمال والداعمين للجائزة متمنياً للفائزين والفائزات التوفيق والسداد.// انتهى //19:06ت م0272