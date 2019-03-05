نيويورك 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تداولاتها اليوم على ارتفاع، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تطورات جديدة بشأن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 9.42 نقطة أو 0.04 بالمئة ليصل إلى 25829.07 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 1.60 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 2794.41 نقطة، وربح مؤشر "ناسداك" المجمع 4.73 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 7582.29 نقطة.// انتهى //19:07ت م0273