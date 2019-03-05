رياضي / دوري أبطال آسيا لكرة القدم : فوز قوانجتشو الصيني ودايجو الكوري بالجولة الأولى
الثلاثاء 1440/6/28 هـ الموافق 2019/03/05 م واس
قوانجتشو 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس
تغلب فريق قوانجتشو ايفرجراند الصيني على ضيفه سانفريس هيروشيما الياباني بهدفين دون رد اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز دايجو الكوري الجنوبي على مضيفه ملبورن فيكتوري الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وبذلك يتصدر دايجو ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن قوانجتشو في حين بقي رصيد ملبورن فيكتوري وسانفريس هيروشيما خالياً من النقاط.
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19:11ت م
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