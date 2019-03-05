قوانجتشو 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واستغلب فريق قوانجتشو ايفرجراند الصيني على ضيفه سانفريس هيروشيما الياباني بهدفين دون رد اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز دايجو الكوري الجنوبي على مضيفه ملبورن فيكتوري الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وبذلك يتصدر دايجو ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن قوانجتشو في حين بقي رصيد ملبورن فيكتوري وسانفريس هيروشيما خالياً من النقاط.// انتهى //19:11ت م0274