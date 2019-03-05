القاهرة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، نظيره الصومالي أحمد عيسى عوض، للتنسيق بشأن أعمال الدورة العادية "151" لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية والمقرر انعقادها غدًا برئاسة الصومال بمقر الجامعة العربية.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والدعم المصري المقدم للصومال من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.وأطلع الوزير الصومالي، شكري على أخر التطورات الداخلية في الصومال، حيث أشاد وزير الخارجية المصري بجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة وتطوير قوات الأمن الصومالية وزيادة فعاليتها لمكافحة الإرهاب والتطرف.// انتهى //19:11ت م0275