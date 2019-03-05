الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسأصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد جدول مباريات الأدوار النهائية لبطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية لكرة اليد والمؤهلة للعب في بطولة دوري أندية الدرجة الأولى، التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من السبت 1 / 8 / 1440هـ ، حتى الأربعاء 5 / 8 / 1440هـ وذلك على صالة نادي القادسية بالمنطقة الشرقية.ويشارك في الأدوار النهائية للبطولة ثمانية أندية تم توزيعهم على مجموعتين، حيث ضمنت المجموعة الأولى أندية «الجزيرة – الشباب – حراء – الوطني»، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية «القادسية – النجوم – الحزم – عرعر»، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، والناديان الفائزان بمباراتي الدور نصف النهائي سيضمنان التأهل لدوري الدرجة الأولى بداية من الموسم المقبل، وسيلعبان في المباراة النهائية لبطولة المملكة للأندية أبطال المناطق .// انتهى //19:11ت م0276