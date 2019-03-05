عام / الديوان الملكي : وفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز
الثلاثاء 1440/6/28 هـ الموافق 2019/03/05 م واس
الرياض 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 5 مارس 2019م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 29 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
19:16ت م
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