الرياض 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 5 مارس 2019م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :"بيان من الديوان الملكي"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 29 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //19:16ت م0277