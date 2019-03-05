تبوك 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسعقدت اللجنة الثقافية بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك أمس , اللقاء التأسيسي الأول للبرنامج الثقافي لمناقشة الفعاليات والبرامج الثقافية للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2019م , بحضور مدير الجمعية ماجد بن ناشي العنزي , ورئيسة اللجنة الثقافية مشرفة البرنامج الثقافي بالجمعية مها قزان , وأعضاء اللجنة التأسيسية للبرنامج , وذلك بمنطقة تبوك.وأكد مدير الجمعية في مستهل اللقاء حرص الجمعية على إشراك مثقفيها في رسم الخطوط العريضة لخطة البرنامج الثقافي لمنطقة تبوك , وخلق بيئة ثقافية جاذبة تتسع لكل الأطياف الثقافية عبر توسيع دائرة الشراكات مع مؤسسات المجتمع.وأشار إلى أن البرنامج الثقافي يركز على الثقافة الرصينة ، إضافة إلى التجارب الشبابيّة المميزة التي تؤسس لجيل واعٍ في القراءة والإلقاء , مقدماً شكره للأعضاء المؤسسين على تفاعلهم.من جهتها تناولت رئيسة اللجنة الثقافية , رؤية ورسالة وأهداف البرنامج الثقافي , مشيرة إلى أن اللقاء التأسيس الذي يضم عددًا من أبرز النخب الثقافية والمهتمين بالشأن الثقافي بالمنطقة , ويُعد خطوة أساسية في إعادة الحراك الثقافي وترجمة رؤية ورسالة البرنامج الثقافي لجمعية الثقافة والفنون وطموحات المثقفين والمثقفات عبر برامج وفعاليات نوعية تلامس احتياجات الشباب والفتيات.وتخلل اللقاء عرض فيلم تعريفي عن البرنامج الثقافي , ومشهدًا مرئياً في الرسم المباشر للفنانة التشكيلية أمل العطوي , ومشاركة من الخطاط أحمد العطوي.عقب ذلك ناقش الأعضاء والعضوات المؤسسين أهمية السعي لنشر الوعي الثقافي في المجتمع واستقطاب المبدعين في المجالات الثقافية كافة وإبراز هوية تبوك الثقافية وكنوزها المعرفية وفق اجندات وبرامج ثقافية متنوعة , بينما بحث الأعضاء الآراء والمقترحات التي تقدموا بها لتأسيس عدد من الملتقيات والفعاليات ذات الروافد الفكرية والمعرفية.وفِي ختام اللقاء كرّم مدير الجمعية الأعضاء المؤسسين للبرنامج الثقافي والمشاركين.// انتهى //19:24ت م0278