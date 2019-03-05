رياضي / دوري أبطال أوروبا لكرة القدم : باريس سان جرمان أمام مانشستر يونايتد غدًا
الثلاثاء 1440/6/28 هـ الموافق 2019/03/05 م واس
باريس 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس
يسعى فريق باريس سان جرمان الفرنسي إلى الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي عندما يستضيفه غدا الأربعاء على ملعب بارك دي برانس بعدما تغلب عليه ذهابا 2-صفر في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم .
ويبحث الفريقان عن بلوغ ربع النهائي بعد غياب أعوام، إذ بلغه "يونايتد " للمرة الأخيرة عام 2014، بينما يأمل سان جرمان في بلوغه للمرة الأولى منذ 2016 بعدما أقصي من ثمن النهائي في الموسمين الماضيين.
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19:24ت م
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