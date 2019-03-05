باريس 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسيسعى فريق باريس سان جرمان الفرنسي إلى الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي عندما يستضيفه غدا الأربعاء على ملعب بارك دي برانس بعدما تغلب عليه ذهابا 2-صفر في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم .ويبحث الفريقان عن بلوغ ربع النهائي بعد غياب أعوام، إذ بلغه "يونايتد " للمرة الأخيرة عام 2014، بينما يأمل سان جرمان في بلوغه للمرة الأولى منذ 2016 بعدما أقصي من ثمن النهائي في الموسمين الماضيين.// انتهى //19:24ت م0279