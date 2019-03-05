الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واستأهل فريقا الفتح وأحد إلى نهائي بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة بعد فوزهما اليوم في الدور نصف النهائي على فريقي النصر والهلال .وتأهل الفتح بعد فوزه على ضيفه النصر بنتيجة 67-85 في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي الفتح بالأحساء ، وتمكن أحد من الفوز على مضيفه الهلال 96-105 بصالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية .وحددت القرعة إقامة المباراة النهائية بين أحد والفتح في المدينة المنورة، على أن يتحدد موعد مواجهة الفريقين من قبل الاتحاد السعودي لكرة السلة لاحقا .// انتهى //20:29ت م0284