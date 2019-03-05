رياضي / الفتح وأحد إلى نهائي كأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة
الثلاثاء 1440/6/28 هـ الموافق 2019/03/05 م واس
الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس
تأهل فريقا الفتح وأحد إلى نهائي بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة بعد فوزهما اليوم في الدور نصف النهائي على فريقي النصر والهلال .
وتأهل الفتح بعد فوزه على ضيفه النصر بنتيجة 67-85 في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي الفتح بالأحساء ، وتمكن أحد من الفوز على مضيفه الهلال 96-105 بصالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية .
وحددت القرعة إقامة المباراة النهائية بين أحد والفتح في المدينة المنورة، على أن يتحدد موعد مواجهة الفريقين من قبل الاتحاد السعودي لكرة السلة لاحقا .
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20:29ت م
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