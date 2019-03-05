جيزان 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسرأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم، اجتماعاً باللجنة المركزية لمشروع الأولمبيادات الوطنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة بمدينة جيزان.وبين الدكتور الأحوس في بداية الاجتماع أهمية تحفيز الطلاب وإتاحة الفرصة لهم لإبراز مواهبهم، من خلال المنافسات المحلية والإقليمية، مشيرًا إلى أن مدارس تعليم جازان تضم العديد من المبدعين في شتى المجالات العلمية واللغوية والأدبية، والذين يحتاجون للمشاركة في المنافسات لاكتشاف مواهبهم.وأكد مدير تعليم جازان على أهمية تجهيزهم للمنافسات الداخلية والخارجية وتقديم الدعم لهم، لافتًا النظر إلي أن هذه المنافسات ستنعكس إيجابيًا على مستوى التحصيل الدراسي وحب الطلاب لاكتساب العلوم والمعارف، متمنيًا للجنة التوفيق في أداء مهامها.وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجلسة, ومناقشة مشروع دوري منافسات مكاتب التعليم للعلوم والرياضيات واللغة العربية، و آلية تنفيذ المشروع وأساليب إخراجه للميدان، وتكليف اللجان بالمكاتب والمشرفين وآلية وضع الأسئلة، إضافة إلى بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واتخاذ العديد من القرارات حيال ما تم بحثه من موضوعات.// انتهى//20:29ت م0285