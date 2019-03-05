الأفلاج 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسوقعت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج ممثلة بقسم شؤون المباني، اليوم، عقد شراكة مع فرع خدمات المياه بالمحافظة، بهدف التوعية بترشيد المياه وتدريب الفنيين بالتعليم على طرق المعالجات اللازمة للتسريبات في الحالات المتقدمة منها .وتهدف الشراكة، التي وقعها مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة ومدير فرع خدمات المياه بالمحافظة مبارك آل بكر ، بحضور مدير إدارة شؤون المباني بتعليم الأفلاج المهندس خالد المتعب، إلى ترشيد استهلاك المياه من خلال اضطلاع كل جهة بالدور المناسب لها في هذا الشأن سواءً بالتوعية أو الإرشاد أو بالعمل الميداني والمتابعة والمعالجات اللازمة.وأوضح المهندس المتعب أن إدارة شؤون المباني بتعليم الأفلاج تهدف في سعيها الحثيث لهذه المبادرة بأن تكون محافظة الأفلاج رائدة في ترشيد استهلاك الماء على مستوى مملكتنا الغالية مع المحافظة على هذه الثروة الغالية والمهمة لكل أفراد المجتمع، بالتكامل مع الدور الريادي الذي تقوم به إدارة المياه في المحافظة من توعية لجميع المواطنين، ولتفعيل ذلك الدور فإن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية في هذا المجال .وأضاف : من بنود هذه الشراكة تعريف وتدريب الفنيين بالتعليم على طرق المعالجات اللازمة للتسريبات مع الزيارات الميدانية لبعض المدارس كعينات تدريبية من قبل مختصي وفنيي إدارة المياه بالمحافظة .وأفاد أن الشراكة تشمل توفير محتوي علمي للتوعية بترشيد استهلاك المياه، من خلال توفير محاضرين ذوي خبرة للقيام بإلقاء محاضرات توعوية بهذا الشأن ، وكذلك تصميم لوحات تعريفية وإرشادية ونشرها بالمباني التعليمية، وتوفير عينات مرشدات استهلاك المياه تركب بالمباني المدرسة .// انتهى //20:30ت م0286