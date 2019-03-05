الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسوقع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اليوم عقدًا مع جامعة جازان لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي، وذلك في مقر الجامعة بمدينة جازان.ووقع العقد من جانب المركز المدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ومن جانب الجامعة معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، كما حضر التوقيع عدد من مسؤولي المركز والجامعة.ونصّ العقد على تنفيذ المركز لمشـروع الدراسة التقويمية للاعتمـاد الأكـاديمي على المستوى البرامجي لثمانية من برامج الجامعة، أربعة منها من كلية العلوم الطبية التطبيقية، وهي برنامج المختبرات الطبية، وبرنامج العلاج الطبيعي، وبرنامج التغذية الإكلينيكية، وبرنامج الأشعة التشخيصية، بالإضافة إلى برنامج الطب والجراحة من كلية الطب، وبرنامج التمريض من كلية التمريض، وبرنامج التصميم الداخلي من كلية التصميم والعمارة، وبرنامج طب الأسنان من كلية طب الأسنان.وقدم المدير التنفيذي للمركز شكره لمعالي مدير جامعة جازان ومنسوبيها على هذه الخطوة الهادفة إلى تحقيق مستويات عليا من جودة المخرجات التعليمية للجامعة، وهو الأمر الذي يأتي منسجمًا مع التوجهات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.//انتهى//20:33ت م0288