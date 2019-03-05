الرياض 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 5 مارس 2019م واسقدم الفريق الصحي بلجنة تنمية الأسرة التابعة لجامعة الملك سعود مؤخرًا مبادرتين بعنوان " وقت التغيير" و " لا تتأخري " بالتعاون مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض و برعاية ( تالة المرأة) بمجلس شؤون الأسرة، وذلك بمنتزه البجيري بالرياض.وتهدف مبادرة "وقت التغيير" إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي عن أهمية التوازن في الغذاء والرياضة، ومدى تأثيرهما المباشر على صحة الإنسان من الناحية الجسدية والنفسية، حيث تضمنت عرضًا وشرحًا مبسطًا عن بعض الطرق الآمنة لإنقاص الوزن باستخدام الدواء أو الجراحة.كما قدم فريق حملة "لا تتأخري" معلومات صحية توعوية عن سرطان عنق الرحم، والتأكيد بضرورة الكشف المبكر، وأخذ اللقاح الآمن ضد الفيروس المسبب للسرطان.وتعد هذه المبادرات إحدى المساهمات المجتمعية لدعم المرأة السعودية في كافة مناطق المملكة، من خلال تمكينها وتعزيز مكانتها وزيادة وعيها، وبناء قدراتها في مواجهة التحديات الصحية والأسرية والمعرفية.// انتهى //20:39ت م0291