اجتماعي / جامعة الملك سعود تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة
الثلاثاء 1440/6/28 هـ الموافق 2019/03/05 م واس
الرياض 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 5 مارس 2019م واس
تنظم جامعة الملك سعود ، غداً في المدينة الجامعية للطالبات ، ماراثون للمشي والجري للسيدات ، احتفاءً باليوم العالمي للمرأة .
وتأتي الفعالية في إطار سعي الجامعة لتعزيز حضور المرأة السعودية وتمكينها في المجال الرياضي والمشاركة في المسابقات الرياضية ، إضافة لتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية والصحية في المجتمع و تحسين نمط حياة الفرد والأسرة .
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20:43ت م
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