الرياض 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 5 مارس 2019م واستنظم جامعة الملك سعود ، غداً في المدينة الجامعية للطالبات ، ماراثون للمشي والجري للسيدات ، احتفاءً باليوم العالمي للمرأة .وتأتي الفعالية في إطار سعي الجامعة لتعزيز حضور المرأة السعودية وتمكينها في المجال الرياضي والمشاركة في المسابقات الرياضية ، إضافة لتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية والصحية في المجتمع و تحسين نمط حياة الفرد والأسرة .// انتهى //20:43ت م0292