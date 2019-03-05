الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسقررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة النصر والاتفاق إلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض التي ستقام يوم الجمعة القادمة ضمن الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .ويأتي هذا القرار استنادا إلى خطاب وكالة الشئون الفنية بالهيئة العامة للرياضة السعودية بشأن جاهزية استاد الملك فهد الدولي لاستضافة المباريات .// انتهى //20:50ت م0294