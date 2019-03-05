تونس 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسالتقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري، الذي يزور تونس حاليًا في إطار اجتماعات اللجنة العليا التحضيرية لحفل افتتاح "تونس عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2019".وتركز اللقاء على برنامج أنشطة المنظمة والمشاريع المزمع تنفيذها في إطار احتفالية "تونس عاصمة الثقافة الإسلامية خلال عام 2019 " التي ستنطلق فعالياتها يوم 20 مارس الجاري بحضور عدد من وزراء الثقافة في الدول الأعضاء في المنظمة وممثلي منظمات إقليمية ودولية.// انتهى //20:56ت م0297