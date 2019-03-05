ريم 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واستفقد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم، مركز ريم التابع للمحافظة، في إطار الجولات التفقدية لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة، لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.وشملت الجولة مركز ريم وقرى الرهوة والباخن وعرق حنشة و السبلة و جندلة وكادوم والمحروسة، واستمع لشرح من رئيس المركز علي بن موسى أبو قرن ورئيس بلدية الدرب المهندس محمد بن محسن خرمي، عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات، والتقى المهندس القحطاني خلال الجولة بأهالي مركز ريم، وبحث معهم الاحتياجات الخدمية للمركز والقرى التابعة له.ووقف محافظ الدرب ميدانيًا على مدرستي السبلة الابتدائية والمتوسطة ومدرسة جندلة الابتدائية والمتوسطة، تفقد خلالها مرافق المدارس من فصول دراسية ومختبرات ومصادر تعلم وقاعات الأنشطة, والتقى بالطلاب والمعلمين وقائدي المدارس واستمع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم.وأكد محافظ الدرب أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة جازان, و سمو نائبه للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة، بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //21:00ت م0298