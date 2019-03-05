الباحة 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس‏استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، أصحاب المعالي والفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية وقادة القطاعات الأمنية ومحافظي المحافظات ومشايخ القبائل وجمعاً من المواطنين ، في جلسة سموه الأسبوعية بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة .وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة والمواطنين ، كما تم تبادل الأحاديث الودية ، بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسن ، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، ومدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد بن حمزة الحربي ، ومدير مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري .// انتهى //21:55ت م0307