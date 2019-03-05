عام / أمير الباحة يستقبل المسؤولين والمواطنين في جلسته الأسبوعية
الثلاثاء 1440/6/28 هـ الموافق 2019/03/05 م واس
الباحة 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، أصحاب المعالي والفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية وقادة القطاعات الأمنية ومحافظي المحافظات ومشايخ القبائل وجمعاً من المواطنين ، في جلسة سموه الأسبوعية بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة .
وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة والمواطنين ، كما تم تبادل الأحاديث الودية ، بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .
حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسن ، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، ومدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد بن حمزة الحربي ، ومدير مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري .
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21:55ت م
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