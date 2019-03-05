الصياهد 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسوفرت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة والمقام في الصياهد الجنوبية شاشة عرض ضخمة بداخل أحد أركان سوق "خان الخليلي"، يعرض من خلالها مباريات الأندية السعودية وأهم المباريات الأوروبية للجماهير الموجودة في المهرجان .وشهد الركن حضورًا كبيرًا من رواد المهرجان السعوديين والأجانب عند عرض مباريات فرقهم في دوري أبطال آسيا، التي تشهد مشاركة فرق النصر والاتحاد والهلال والأهلي، وسط تفاعل كبير من الجماهير وسط أجواء ممتعة تطغى عليها الروح الرياضية والأخوية .يذكر أن إدارة المهرجان وفرت 6 شاشات عرض ضخمة تم توزيعها على ممرات وأركان قرية الفعاليات، وتعرض عن طريقها أحداث وفعاليات المهرجان .// انتهى //22:12ت م0310