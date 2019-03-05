سكاكا 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 5مارس 2019م واسكرمت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع، الطالبات الفائزات بمسابقة تحدي القراءة العربي، بدورتها الرابعة على مستوى المنطقة, وذلك في صالة المخاء بسكاكا.كما كرمت منسقة المشروع جفيلة ممدوح السلطان، على جهودها في تنفيذ الورش والبرامج والمتابعة لطالبات التحدي، وصاحبة مبادرة " خمسون ليلة ثقافية " غادة عبدالله الدهام.وأشارت الشايع إلى أن الوصول إلى هذه النتيجة يعد إنجازً يستحق الإشادة، مبينةً أن المشروع من أهم المشاريع على المستوى الدولي في رعاية النشء فكريًا وثقافيًا ومعرفيًا وإثرائيًا، ومحقق لأهداف رؤية المملكة 2030 في الاستزادة من العلوم المتنوعة لتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في جميع المجالات.وفي ختام الحفل كرمت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الطالبات الفائزات بالمسابقة.//انتهى//22:14ت م0311