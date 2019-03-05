الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واساستكملت اليوم مباريات الجولة الـ 27 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم بـ4 مواجهات .وحسم الشعلة مباراته أمام ضيفه الكوكب بالفوز بهدفين مقابل هدف، ورفع الشعلة رصيده لـ25 نقطة في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد الكوكب عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.وفي مباراة ثانية بالجولة ذاتها، تعادل فريق العروبة على ملعبه ووسط أنصاره مع ضيفه الطائي بهدفين لمثلهما ، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد العروبة لـ23 نقطة بالمركز العشرين، بينما وصل رصيد الطائي لـ34 نقطة في المركز الرابع عشر، وتعادل هجر والجبلين بدون أهداف ، وارتفع رصيد هجر لـ35 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما وصل رصيد الجبلين إلى 36 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة.وفي ختام مباريات اليوم خسر جدة من ضيفه ضمك بهدف مقابل هدفين، وتجمد رصيد جدة عند 39 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد ضمك لـ48 نقطة في المركز الثاني، وصيفا لأبها.// انتهى //22:20ت م0312