الأحساء 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسانطلقت أمس، فعاليات المعرض السنوي للوسائل والمشاريع التعليمية " الرؤية"، الذي تنظمه إدارة تعليم الأحساء، بحضور مسؤولي ومشرفي الإدارة وقادة المراحل الدراسية الثلاثة، وذلك بمدارس رؤية المستقبل الأهلية.ويهدف المعرض إلى إشراك الطلاب في العملية التعليمية وتنمية المهارات الحياتية لديهم، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية، ويتضمن عرضًا للحرف الشعبية، فيما يستقبل زواره من طلاب المدارس خلال مدة فعالياته التي تستمر لمدة عشرة أيام.// انتهى //22:21ت م0313