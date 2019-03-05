الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسحقق فريق الأهلي السعودي فوزاً على نظيره السد القطري بهدفين دون رد اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019 .وسجل المهاجم السوري عمر السوما هدفي الفوز لصالح الأهلي في الدقيقتين 32 من ضربة جزاء و76 .وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم تعادل بيرسيبوليس الإيراني مع باختاكور الأوزبكي 1-1 .وبذلك يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط ، مقابل نقطة لكل من بيرسيبوليس وباختاكور، في حين بقي رصيد السد خالياً من النقاط بالمركز الأخير .وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 12 مارس الجاري، حيث يلتقي باختاكور مع الأهلي في طشقند ، والسد مع بيرسيبوليس .// انتهى //22:30ت م0314