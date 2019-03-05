محايل 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واساستقبل محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده اليوم مدير التعليم بالمحافظة منصور بن عبد الله آل شريم يرافقه عدد من الطلاب الموهوبين بمدارس المحافظة ، في إطار مشاركة إدارة التعليم بالمحافظة في فعاليات " الأسبوع الوطني للموهبة واليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2019" .ورحب محافظ محايل بالوفد, مثمنًا الدعم الذي يجدوه الطالب الموهوب من قبل مسؤولي التعليم ودعم الموهبة وتفعيل برامج الموهوبين.من جانبه تحدث عدد من الطلاب الموهوبين عن أبرز المشاركات الطلابية وبرامج الموهوبين.وفي ختام اللقاء تسلم محافظ محايل درعًا تذكاريًا من مدير التعليم تقديرًا لدعمه لبرامج التعليم .//انتهى //22:39ت م0316