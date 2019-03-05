محايل 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسنفذت بلدية محافظة البرك أمس جولات تفتيشية , شملت عددًا من المحلات التجارية، والمطاعم والبوفيهات، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة كمية من المواد الغذائية واللحوم منتهية الصلاحية، كما تم إنذار عدد من المحلات المخالفة، التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.وأكد رئيس البلدية حسين بن علي رجب أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية وتصنيعها، لضمان سلامتها.// انتهى //22:42ت م0317