مكة المكرمة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, عدداً من رجال وسيدات الأعمال في مقر الغرفة التجارية بالعاصمة المقدسة.وناقش اللقاء فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنمية المنطقة وفق رؤية المملكة 2030.كما استمع سموه خلال اللقاء إلى مقترحات وأفكار رجال وسيدات الأعمال الاستثمارية التي من شأنها خدمة التنمية في المنطقة.وفي ختام اللقاء تم استعراض سُبل دعم رواد ورائدات الأعمال‬، وتذليل العقبات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحفيز هذا الجانب.// انتهى //22:45ت م0318