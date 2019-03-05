رياضي / سيدني أمام أولسان هيونداي .. وشنغهاي مع كاوازاكي غدًا في المجموعة الثامنة بدوري أبطال آسيا
الثلاثاء 1440/6/28 هـ الموافق 2019/03/05 م واس
الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس
يلتقي فريق سيدني الأسترالي مع ضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي غدًا على استاد جوبيلي في سيدني ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم .
وفي ذات المجموعة يلتقي غدًا شنغهاي الصيني مع كاوازاكي الياباني ، حيث تقابل الفريقين في دور المجموعات العام الماضي وفاز شنغهاي في اليابان وتعادلا 1-1 في الصين.
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22:52ت م
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