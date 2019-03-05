الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسيلتقي فريق سيدني الأسترالي مع ضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي غدًا على استاد جوبيلي في سيدني ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم .وفي ذات المجموعة يلتقي غدًا شنغهاي الصيني مع كاوازاكي الياباني ، حيث تقابل الفريقين في دور المجموعات العام الماضي وفاز شنغهاي في اليابان وتعادلا 1-1 في الصين.// انتهى //22:52ت م0319