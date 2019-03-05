جدة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للدفاع المدني لمنسوبيها بمحافظة جدة ، اليوم محاضرة بعنوان "إستراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل" ضمن موضوعات برنامج ساعة معرفية بإدارة الدفاع المدني بجدة بالتعاون مع جامعة جدة .واستعرض عميد كلية الاتصال والإعلام بجامعة جدة الدكتور عبدالرحمن بن بريك العليان في المحاضرة مفهوم ضغوطات العمل ومسبباتها و آثارها على المستوى الفردي وعلى مستوى الأجهزة والمنظمات، مبينًا الأساليب العلاجية للتعامل مع ضغوطات العمل السلبية، وسبل الاستفادة من ذلك إيجابيًا باستخدام بعض الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، والسبل الناجعة للوصول إلى مستويات عالية تحافظ على سلامة الأفراد وصحتهم وسلامة البيئة التنظيمية .وأوضح أن الاستراتيجيات التطبيقية والعملية التي ينفذها الأفراد والعاملون نحو بيئة محفزة منتجة ومستدامة ذات مستويات عالية من الجودة والكفاءة لجهاز الدفاع المدني.بدوره قدم مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد عبدالعزيز صالح الزهراني شكره وتقديره لجامعة جدة على هذا التعاون المثمر البناء الذي يسير في سياق المسؤولية المجتمعية الذي تسير عليه إدارة الدفاع المدني في برامجها و تدريبها لمنسوبيها في المجالات المعرفية والمهارية والسلوكية.وبيّن العقيد الزهراني أنّ تدريب العاملين والتنمية الذاتية هدف استراتيجي لإدارته نحو تطوير المنظومة كلّها من ضباط وأفراد و إدارات بمختلف اهتماماتهم.// انتهى //22:54ت م0320