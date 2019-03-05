القدس المحتلة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين على الأقل، وأصابت آخرين جراء الاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق الغاز المسيل للدموع, خلال مواجهات اندلعت عقب استيلاء مستوطنين على منزل لعائلة الحلبي في حي عقبة درويش بالبلدة القديمة من القدس بجوار المسجد الأقصى.وكان مستوطنون يهود، استولوا على عقار لعائلة فلسطينية في طريق القادسية عقبة درويش، وقريب جدًا من المسجد الأقصى في القدس القديمة.// انتهى//23:23ت م0322